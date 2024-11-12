ركين سعد تستعد لانطلاق مسلسلها “موعد مع الماضي”

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة ركين سعد، لانطلاق أحدث أعمالها في الدراما بمسلسل “موعد مع الماضي”، والذي تتعاون فيه مع منصة نتفلكس العالمية خلال الفترة المقبلة.

كشفت ركين سعد خلال لقائها مع et بالعربي، عن تفاصيل شخصيتها ضمن أحداث “موعد مع الماضي”، قائلة: “بعمل شخصية ليلى، وهي شخصية متنوعة بتحب الرياضة والمغامرة، بتحب المواجهة والتفكير في الماضي عشان تفهم نفسها أكتر”.

تفاصيل مسلسل "موعد مع الماضي"



ينتمي مسلسل موعد مع الماضي إلى فئة الأعمال الإجتماعية، والذي تدور قصته في إطار من التشويق والإثارة حول "يحيى" الذي تنقلب حياته رأسا على عقب بعد فقده أخته "نادية" في رحلة غوص، ويتم اتهامه بقتلها زورًا ويقضي عقوبة السجن بدلًا من الجاني الحقيقي، ومن ثمّ يحدث تصاعدا في الأحداث.



أبطال وصناع مسلسل "موعد مع الماضي"



والجدير بالذكر إن مسلسل موعد مع الماضي يضم نخبة من نجوم نجمات الفن المصري وهم: آسر ياسين، شريف سلامة، صبا مبارك، محمود حميدة، ركين سعد، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف محمد المصري، وإخراج سدير مسعود.