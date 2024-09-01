نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرنكفاروسي يؤجل مفاوضاته مع الأهلي بشأن رحيل بن رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "90"، عن تعثر مفاوضات النادي الأهلي مع نادي فرنكفاروسي المجري، من أجل الحصول على خدمات التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أمير هشام: فرنكفاروسي يؤجل مفاوضاته مع الأهلي بشأن رحيل بن رمضان

وكتب الإعلامي أمير هشام عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خاص وعاجل.. النادي المجري أخطر الاهلي رسميًا بتأجيل الموافقة على رحيل محمد علي بن رمضان إلى فترة انتقالات قادمة".

جلسة بين الخطيب وأبو الحسن لحسم صفقة الساعي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك جلسة سوف تجمع بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ونصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي، للحصول على خدمات عمر الساعي لاعب الفريق، بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي قدم عرضًا شفويًا جديدًا بدفع مبلغ 30 مليون جنيه و2 لاعبين على سبيل الإعارة، ولكن الإسماعيلي يرغب في الحصول على 60 مليون جنيه".