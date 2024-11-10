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أحمد جودة - القاهرة - كشف خالد الغندور عن حقيقة طلب الأهلي وضع شعار بطل القارات الثلاثة على قميصه عقب الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة.

خالد الغندور: فيفا تحفظ على طلب الأهلي وضع شعار بطل نصف الأرض على قميصه

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة أكد أن طلب النادي الأهلي وضع شعار بطل القارات الثلاثة على القميص الرسمي لمبارياته، تم بين النادي ومسؤولي فيفا والاتحاد المصري لكرة القدم ليس طرفا في هذا الأمر.

وأضاف المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور:"علمنا بشكل ودي من بعض المسؤولين بالاتحاد الدولي لكرة القدم، أن هناك تحفظ على طلب الأهلي وليس هناك أي شعار بهذا المعنى، لكن الأمر قد يتم وضعه قيد الدراسة في المرحلة المقبلة".

وتابع المصدر:"فيفا رفض السماح للأهلي بوضع شعار بطل نصف الأرض أو القارات الثلاثة على قميصه، وغير مسموح للأهلي أو ناد وضع شعارات دون اعتمادها من الفيفا، وبالمناسبة الاتحاد الدولي يرى أن مثل هذه البطولات لا بد من دارسة كل شيء قبل منح الأندية أحقية وضع شعارات لها، خاصة أن هذه البطولة جديدة على الأندية