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إصابة لاعب الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

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أحمد جودة - القاهرة - تعرض يوسف عبد القوي، لاعب فريق الناشئين بالنادي الأهلي مواليد 2007، لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، وفقًا للفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب.

وأوضح الدكتور حازم عبد الرحمن، طبيب الفريق، أن الإصابة وقعت أثناء التدريب نتيجة احتكاك قوي مع أحد زملائه، ليتم تشخيص الحالة بتمزق في الرباط الصليبي بعد إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة.

 وأضاف أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز في الأيام القليلة المقبلة، مع فترة غياب تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر.

يُعتبر يوسف عبد القوي من العناصر البارزة في فريق 2007، حيث يلعب في مركز الجناح الأيسر، وساهم بشكل كبير في فوز الفريق بلقب بطولة الجمهورية في المواسم الثلاثة الأخيرة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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