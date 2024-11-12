نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة لاعب الأهلي بقطع في الرباط الصليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض يوسف عبد القوي، لاعب فريق الناشئين بالنادي الأهلي مواليد 2007، لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، وفقًا للفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب.

وأوضح الدكتور حازم عبد الرحمن، طبيب الفريق، أن الإصابة وقعت أثناء التدريب نتيجة احتكاك قوي مع أحد زملائه، ليتم تشخيص الحالة بتمزق في الرباط الصليبي بعد إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة.

وأضاف أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز في الأيام القليلة المقبلة، مع فترة غياب تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر.

يُعتبر يوسف عبد القوي من العناصر البارزة في فريق 2007، حيث يلعب في مركز الجناح الأيسر، وساهم بشكل كبير في فوز الفريق بلقب بطولة الجمهورية في المواسم الثلاثة الأخيرة.