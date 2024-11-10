نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي (11): تشيلسي يواجه آرسنال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 05:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُختتم اليوم، الأحد، مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، حيث يلتقي مانشيتر يونايتد مع ليستر سيتي الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب توتنهامهوتسبير مع إبسويتش تاون، ونوتينغهام فورست مع نيوكاسل يونايتد، ويلتقي تشيلسي مع آرسنال الساعة 19:30.
النتائج المسجلة في الجولة (11)
ليفربول × استون فيلا 2-0
برايتون × مانشستر سيتي 2-1
برينتفورد × بورنموث 3-2
وولفرهامبتون × ساوثهامبتون 2-0
كريستال بالاس × فولهام 0-2
وست هام × إيفرتون 0-0
ترتيب فرق المقدمة
1- ليفربول: 28 نقطة
2- مانشستر سيتي: 23 نقطة
3- نوتينغهام فورست: 19 نقطة
4- برايتون: 19 نقطة