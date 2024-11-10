الدوري الإنكليزي (11): تشيلسي يواجه آرسنال

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 05:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الأحد، مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، حيث يلتقي مانشيتر يونايتد مع ليستر سيتي الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب توتنهامهوتسبير مع إبسويتش تاون، ونوتينغهام فورست مع نيوكاسل يونايتد، ويلتقي تشيلسي مع آرسنال الساعة 19:30.

النتائج المسجلة في الجولة (11)

ليفربول × استون فيلا 2-0

برايتون × مانشستر سيتي 2-1

برينتفورد × بورنموث 3-2

وولفرهامبتون × ساوثهامبتون 2-0

كريستال بالاس × فولهام 0-2

وست هام × إيفرتون 0-0

ترتيب فرق المقدمة

1- ليفربول: 28 نقطة

2- مانشستر سيتي: 23 نقطة

3- نوتينغهام فورست: 19 نقطة

4- برايتون: 19 نقطة