الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الدوري الإنكليزي (11): تشيلسي يواجه آرسنال

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي (11): تشيلسي يواجه آرسنال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 05:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الأحد، مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، حيث يلتقي مانشيتر يونايتد مع ليستر سيتي الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب توتنهامهوتسبير مع إبسويتش تاون، ونوتينغهام فورست مع نيوكاسل يونايتد، ويلتقي تشيلسي مع آرسنال الساعة 19:30.

النتائج المسجلة في الجولة (11)
ليفربول × استون فيلا 2-0
برايتون × مانشستر سيتي 2-1
برينتفورد × بورنموث 3-2
وولفرهامبتون × ساوثهامبتون 2-0
كريستال بالاس × فولهام 0-2
وست هام × إيفرتون 0-0

ترتيب فرق المقدمة
1- ليفربول: 28 نقطة
2- مانشستر سيتي: 23 نقطة
3- نوتينغهام فورست: 19 نقطة
4- برايتون: 19 نقطة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا