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أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد حمودة لاعب المقاولون العرب السابق أن فريق زد كان يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما في بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحمد حمودة: زد يستحق ركلة جزاء ضد الأهلي.. وهدف شلبي في سموحة صحيح

وأضاف حمودة في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور على قناة المحور: هدف مصطفى شلبي في مرمى سموحة صحيح، وعمر جابر كان يستحق الطرد في كرة إسلام جابر.

وتابع: سموحة لا يستحق ركلة جزاء في كرة بنتايك على عبد الكبير الوادي، وحسام حسن كان يستحق البطاقة الصفراء في كرة مشتركة مع أحمد فتوح.

وأتم تصريحاته قائلا: مصطفى شلبي لا يستحق ركلة جزاء أمام سموحة، واللعبة التحام طبيعي.