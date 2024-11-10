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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك مقترح داخل النادي الأهلي، بعودة محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج السعودي، لتدعيم خط الهجوم.

مقترح داخل الأهلي لعودة محمد شريف ومزاحمة من الزمالك وبيراميدز

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الاقتراح داخل النادي الأهلي، هو إمكانية عودة شريف وتدعيم الهجوم بجانب وسام أبو علي في يناير المقبل".

وأضاف أمير هشام: "هناك تواصل دائم ومستمر من الزمالك وبيراميدز مع اللاعب، للحصول على توقيعه في يناير أو الموسم الجديد، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري".