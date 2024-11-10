الارشيف / الرياضة

مقترح داخل الأهلي لعودة محمد شريف ومزاحمة من الزمالك وبيراميدز

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقترح داخل لعودة محمد شريف ومزاحمة من الزمالك وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك مقترح داخل النادي الأهلي، بعودة محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج السعودي، لتدعيم خط الهجوم.

مقترح داخل الأهلي لعودة محمد شريف ومزاحمة من الزمالك وبيراميدز 

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الاقتراح داخل النادي الأهلي، هو إمكانية عودة شريف وتدعيم الهجوم بجانب وسام أبو علي في يناير المقبل".

وأضاف أمير هشام: "هناك تواصل دائم ومستمر من الزمالك وبيراميدز مع اللاعب، للحصول على توقيعه في يناير أو الموسم الجديد، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري".

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا