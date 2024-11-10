نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحصد الثلاث نقاط.. تشكيل تشيلسي أمام آرسنال في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة الديربي أمام آرسنال، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي

يلتقي البلوز مع ضيفه المدفعجية، مساء اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024 على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة الـ11 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام آرسنال

حراسة المرمي: روبرت سانشيز

خط الدفاع: ريس جيمس، ليفي كولويل، ويسلي فوفانا، مالو جوستو

خط الوسط: روميو لافيا، مويسيس كايسيدو، كول بالمر

خط الهجوم: بيدرو نيتو، نيكولاس جاكسون، نوني مادويكي

تنقل مباراة القمة بين آرسنال وتشيلسي عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.