الدوري الإيطالي (12): إنتر ميلان ونابولي وجهاً لوجه

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 05:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يسدل الستار، اليوم الأحد، على منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم، حيث يلتقي أتلانتا مع أودونيزي الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، وروما مع بولونيا اسلاعة 17:00، وفيورنتينا مع خيلاس فيرونا بنفس التوقيت، ومونزا مع لاتسيو الساعة 20:00، وإنتر ميلان مع نابولي الساعة 22:45.

النتائج المسجلة في الجولة (12)

جوفنتوس × تورينو 2-0

كالياري × ميلان 3-3

فينيزيا × بارما 1-2

ليتشي × إمبولي 1-1

جنوى × كومو 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- نابولي: 25 نقطة

2- جوفنتوس: 24 نقطة

3- إنتر ميلان: 24 نقطة

4- أتلانتا:22 نقطة

5- فيورنتينا: 22 نقطة

6- لاتسيو: 22 نقطة