نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي (12): إنتر ميلان ونابولي وجهاً لوجه على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 05:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يسدل الستار، اليوم الأحد، على منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم، حيث يلتقي أتلانتا مع أودونيزي الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، وروما مع بولونيا اسلاعة 17:00، وفيورنتينا مع خيلاس فيرونا بنفس التوقيت، ومونزا مع لاتسيو الساعة 20:00، وإنتر ميلان مع نابولي الساعة 22:45.
النتائج المسجلة في الجولة (12)
جوفنتوس × تورينو 2-0
كالياري × ميلان 3-3
فينيزيا × بارما 1-2
ليتشي × إمبولي 1-1
جنوى × كومو 1-1
ترتيب فرق المقدمة
1- نابولي: 25 نقطة
2- جوفنتوس: 24 نقطة
3- إنتر ميلان: 24 نقطة
4- أتلانتا:22 نقطة
5- فيورنتينا: 22 نقطة
6- لاتسيو: 22 نقطة