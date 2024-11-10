نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للعودة إلى الانتصارات.. تشكيل آرسنال أمام تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القمة أمام تشيلسي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي

ينزل الجانرز ضيفًا ثقيلًا على مضيفه البلوز، مساء اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024 على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة الـ11 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمي: ديفيد رايا

خط الدفاع: بنجامين وايت، جاكوب كيويور، ويليام صاليبا، جوراين تيمبر

خط الوسط: ديكلان رايس، توماس بارتي، مارتن أوديجارد

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، كاي هافيرتز، بوكايو ساكا

تنقل مباراة القمة بين آرسنال وتشيلسي عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.