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الدوري اللماني (10): شتوتغارت يستضيف آينتراخت

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 05:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الأحد، ثلاث مباريات في ختام منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني بكرة القدم، فيلتقي أوجسبورغ مع هوفنهايم الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، وشتوتغارت مع آينتراحت فرانكفورت الساعة 19:30، وهايدنهايم مع فولفسبورغ الساعة 21:30.

النتائج المسجلة في الجولة (10)
سانت باولي × بايرن ميونيخ 0-1
لايبزيج × بوروسيا مونشنغلادباخ 0-0
ماينز × بوروسيا دورتموند 3-1
فيردربريمن × هولشتاين كيل 2-1
بوخوم × باير ليفركوزن 1-1
يونيون برلين × فرايبورغ 0-0

ترتيب فرق المقدمة
1- بايرن ميونيخ: 26 نقطة
2- لايبزيج: 21 نقطة
3- آينتراخت فرانكفورت: 17 نقطة
4- باير ليفركوزن: 17 نقطة
5- فرايبورغ: 17 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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