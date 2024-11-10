الدوري اللماني (10): شتوتغارت يستضيف آينتراخت

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 05:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأحد، ثلاث مباريات في ختام منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني بكرة القدم، فيلتقي أوجسبورغ مع هوفنهايم الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، وشتوتغارت مع آينتراحت فرانكفورت الساعة 19:30، وهايدنهايم مع فولفسبورغ الساعة 21:30.

النتائج المسجلة في الجولة (10)

سانت باولي × بايرن ميونيخ 0-1

لايبزيج × بوروسيا مونشنغلادباخ 0-0

ماينز × بوروسيا دورتموند 3-1

فيردربريمن × هولشتاين كيل 2-1

بوخوم × باير ليفركوزن 1-1

يونيون برلين × فرايبورغ 0-0

ترتيب فرق المقدمة

1- بايرن ميونيخ: 26 نقطة

2- لايبزيج: 21 نقطة

3- آينتراخت فرانكفورت: 17 نقطة

4- باير ليفركوزن: 17 نقطة

5- فرايبورغ: 17 نقطة