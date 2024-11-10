نشكركم على متابعتكم خبر الدوري اللماني (10): شتوتغارت يستضيف آينتراخت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 05:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الأحد، ثلاث مباريات في ختام منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني بكرة القدم، فيلتقي أوجسبورغ مع هوفنهايم الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، وشتوتغارت مع آينتراحت فرانكفورت الساعة 19:30، وهايدنهايم مع فولفسبورغ الساعة 21:30.
النتائج المسجلة في الجولة (10)
سانت باولي × بايرن ميونيخ 0-1
لايبزيج × بوروسيا مونشنغلادباخ 0-0
ماينز × بوروسيا دورتموند 3-1
فيردربريمن × هولشتاين كيل 2-1
بوخوم × باير ليفركوزن 1-1
يونيون برلين × فرايبورغ 0-0
ترتيب فرق المقدمة
1- بايرن ميونيخ: 26 نقطة
2- لايبزيج: 21 نقطة
3- آينتراخت فرانكفورت: 17 نقطة
4- باير ليفركوزن: 17 نقطة
5- فرايبورغ: 17 نقطة