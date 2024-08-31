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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - أول تصريحات أشرف داري بعد الانتقال إلى النادي الأهلي.. واللاعب تواصلت مع هؤلاء قبل توقيع العقود.

أشرف داري، النادي الأهلي، أجري المدافع المغربي أشرف داري لاعب النادي الأهلي أول مقابلة له عقب الانضمام للنادي الأهلي منذ قليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للنادي الأهلي.

حيث جاءت تصريحات اللاعب كالتالي:- وبدأ اللاعب حديثه حيث قال الحمد لله أنا بجد فرحان بإني متواجد بنادي كبير مثل النادي الأهلي، وإنشاء الله نعطي الإضافة للفريق وللجماهير الأهلاوية انشاء الله.

تفضيل الأهلي

أشرف داري

وأوضح داري إلى أنه بالطبع كان هناك عروض كثيرة له كانت أبرزها من اسبانيول ومن نادي بافوس بجانب وجود عروض من السعودية ولكن كان قرره وهو ووكيلة بالتواجد مع النادي الأهلي.

بداية المفاوضات

وأشار داري إلى أنه بالطبع كانت هناك مفاوضات مع نادي برست والنادي الأهلي حيث تواصل مسؤلي النادي الأهلي مع نادي بريست ولعب وكيل اللاعب أناس لبيضات دور حاسم بقبول عرض الأهلي حيث كانت الأولوية لهم بالتواجد داخل جدران القلعة الحمراء؛ وأنه يتمني أن يكون قراره ناجح بنسبه 100%.

التواصل مع النجوم

أمير توفيق - أشرف داري

أشرف داري، النادي الأهلي، وأشار أشرف داري خلال تصريحاته إلى أنه تواصل مع عدد من اللاعبين قبل قبول عرض النادي الأهلي، حيث أوضح اللاعب إلى أنه قد تواصل مع مواطنيه المتواجدين داخل صفوف النادي مثل رضا سليم، ويحيى عطية الله، قبل التوقيع للنادي الأهلي؛ حيث أكدوا له بان فريق الأهلي نادي كبير وعريق يشارك في جميع البطولات حيث يلعب الفريق على جميع الألقاب من أجل الفوز بها.

كما أوضح داري به قد تواصل أيضا مع مواطنه ولاعب الأهلي السابق المدافع المغربي بدر بانون قبل الانضمام إلى الفريق؛ حيث أشار له إلى أن الانضمام للنادي الاهلي شرف كبير وأنه سيكون سعيد للغاية.

وواصل داري خلال حواره إلى أن من أهم الأسباب التي جعلته يلتحق بالنادي الاهلي هو وجود عدد كبير من اللاعبين الكبار الذين لديهم القدره على المنافسه على الألقاب والبطولات المختلفة؛ حيث أوضح اللاعب إلى أنه يعرف العديد من اللاعبين الكبار المتواجدين بالفريق مثل كهربا، ومحمد مجدي أفشة، وعمرو السولية، وحسين الشحات، ومحمد الشناوي ويرغب أن يحقق معهم البطولات.

المشاركة بكأس العالم قطر 2022

أشرف داري

وأعرب اللاعب عن سعادة البالغة بالمشاركه بكاس العالم بقطر 2022 رفقة منتخب بلاده المغرب، حيث حقق منتخب المغرب المركز الرابع خلال تلك النسخة خلف منتخب الأرجنتين وفرنسا، وكرواتيا، كأفضل مركز للمنتخبات العربية والأفريقية بالبطولة على مدار التاريخ.

وأوضح داري إلى أن الهدف الذي سجله في منتخب كرواتيا كان هدفا رائعا ويشكر زملائه الذين ساعدوه في أحرز الهدف، وأنه كان سعيد للغايه الهدف حيث سمع الجمهور المغربي وهو يهتف باسمه في هذه اللحظات.

وعن التواجد داخل النادي الأهلي والعودة للقارة الأفريقية من جديد أوضح اللاعب إلى أنه كان سعيد للغاية بالاحتراف بأحد الدوريات الخمسة الكبري حيث نجح بالاحتراف بالدوري الفرنسي عبر بوابة فريق شل لولوا، ثم فريق بريست قبل أن يقرر الانتقال إلى النادي الأهلي.

ترحيب الجماهير

وعبر داري خلال تصريحاته عن فرحه الشديد بترحاب الجماهير الأهلاوية له على تويتر، وفيسبوك وسعادتهم للانضمام إلى النادي الأهلي، حيث يعد اللاعب الجماهير ببذل أقصى جهد لتحقيق الانتصارات في كل مباراة، وتحقيق البطولات.

هتافات الجماهير

وأوضح داري إلى أنه يعرف أشهر هتافات جمهور النادي الأهلي خلال المباريات والتي من أبرزها من تالتة شمال، وأهلي أهلي.

وأوضح اللاعب إلى أن مثله الأعلى هو اللاعب نور الدين نابت، والمدافع الإسباني سيرجيو راموس.

هواياته المفضلة

وكشف اللاعب عن عشقة للعبه التنس حيث يشجع اللاعب فوكو فيتش، وندال والكرازي.

أمنية لم تتحقق

وكشف اللاعب عن أنه كان يتمنى اللعب بجوار مدافع الأهلي السابق وائل جمعه، ومحمد ابو تريكه، وأنا سعيد للغايه لأن جماهير النادي الاهلي تشبهني بوائل جمعه.

واختتم اللاعب تصريحاته بأنه يرغب في تحقيق جميع الالقاب مع النادي الأهلي حيث يطلب من الجمهور الوقوف وراءهم وتشجيع الفريق خلال المواجهات من أجل تحقيق البطولات.

أشرف داري

أشرف داري

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي قد كشف تعاقد النادي الأهلي مع المغربي أشرف داري، مدافع نادي بريست الفرنسي لمدة 4 سنوات قادمة منذ أيام قليلة، لتدعيم خط الدفاع بعد رحيل محمد عبد المنعم إلى نادي نيس الفرنسي من أجل خوض تجربة الاحتراف.

ويغيب داري عن بداية معسكر الأعداد للنادي الأهلي للموسم المقبل، حيث يتواجد داري رفقة منتخب المغرب في الوقت الحالي بعد أن سافر اللاعب بعد الاعلان الرسمي عن الصفقه والتعاقد مع النادي الاهلي من أجل الانضمام إلى قائمة المنتخب المغربي التي ستخوض مواجهتين خلال الشهر الحالي في تصفيات المؤهله لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، ومن المقرر أن يعود إلى القاهرة عقب انتهاء المواجهة الثانية لمنتخب أسود الأطلس.

ويفتتح النادي الأهلي الموسم الجديد بمواجهة فريق جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم 15 سبتمبر المقبل الساعة الثالثة عصرًا، وستكون المباراة خارج القاهرة، وستكون مباراة الإياب في القاهرة أحد يومي 20 و21 من نفس الشهر.

ويعد داري الصفقه الثالثة للنادي الأهلي بعد التعاقد مع المدافع القطري صاحب الأصول المصرية يوسف أيمن، والجناح الأيسر المغربي يحيى عطية الله لتدعيم خط دفاع المارد الأحمر خلال الموسم المقبل.