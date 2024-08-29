دوري المؤتمر.. تشيلسي وهايدنهايم يتأهلان

دوري المؤتمر.. تشيلسي وهايدنهايم يتأهلانبلغ تشيلسي الإنجليزي الدور الأول من منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، وذلك رغم خسارته أمام نظيره سيرفيت جنيف السويسري 1 - 2، يوم الخميس، في إياب منافسات الدور الفاصل.

وكان تشيلسي قد فاز ذهابا بهدفين دون مقابل، ليتأهل للدور الأول من البطولة (مرحلة الدوري) متفوقا على منافسه بنتيجة (3 - 2) في مجموع المباراتين.

وسجل هدفي سيرفيت كل من جنيف جيريمي جيمينو في الدقيقة (32) وإنزو كرنفالي (د.72)، فيما سجل هدف تشيلسي لاعبه كريستوفر نكونكو (د.14).

كما تأهل هايدنهايم الألماني إلى الدور ذاته بفوزه على هاكين السويدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبلغ باناثيناكوس اليوناني الدور ذاته بفوزه على لنس الفرنسي بهدفين دون مقابل، كما تأهل كوبنهاغن الدنماركي بعد تعادله بهدف لمثله مع كليمارنوك الاسكتلندي.

وتأهل فيورنتينا الإيطالي بتغلبه على بوشكاش أكاديميكا الهنغاري بهدف دون رد في إياب الدور الفاصل.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها، ليتأهل فيورنتينا وصيف بطلي النسختين الماضيتين، إلى مرحلة الدوري مستفيدا من تفوقه (4 - 3) في مجموع المباراتين.

وبلغ ريال بيتيس الإسباني الدور ذاته بعد فوزه على كريفباس الأوكراني بثلاثية دون، بعدما فاز في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل ليتأهل فائزا بخماسية نظيفة في مجموع المباراتين.

وتأهل تسيليي السلوفيني بعد فوزه بأربعة أهداف مقابل هدف على بيونيك الأرميني، كما فاز لارن الأيرلندي الشمالي، على لينكولن ريد امبس من جبل طارق بثلاثة أهداف مقابل هدف.