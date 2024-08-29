نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. إبراهيم عادل ينتقل إلى خيتافي وراتب أشرف داري مع الأهلي.. تجديد عقد صلاح واختراق حساب مبابي ونشر رسالة مسيئة لميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 29-8-2024 في السطور التالية:

إبراهيم عادل ينتقل إلى أحد خيتافي الإسباني

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إبراهيم عادل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قد سافر إلى مدريد في الساعات الماضية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تمهيدًا لانضمامه إلى نادي خيتافي الإسباني.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب غادر القاهرة متوجهًا إلى مدريد لإجراء الكشف الطبي كخطوة أخيرة قبل التوقيع الرسمي مع نادي خيتافي، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بضم إبراهيم عادل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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"دوت الخليج الرياضي" ينفرد براتب أشرف داري مع الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن راتب المغربي أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم المنضم حديثًا للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من صفوف بريست الفرنسي، خلال هذا الصيف.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن المغربي أشرف داري مدافع الفريق الجديد، سوف يحصل على 800 ألف دولار في أول موسمين مع الفريق في عقده مع القلعة الحمراء على أن يزيد الراتب إلى 900 ألف دولار في الموسم الثالث ويصل إلى مليون و100 ألف في آخر مواسمه.

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صلاح يكشف حقيقة تجديد عقده مع ليفربول

فجر محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، مفاجأة كبرى عن مستقبله مع الريدز خلال الفتره القادمة، خاصة وأن عقد اللاعب يتبقى به موسم واحد فقط.

وتلقى صلاح العديد من العروض الخليجية والأوروبية الضخمة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للحصول على خدمات اللاعب في الموسم القادم.

وأكد صلاح في تصريحات أخيرة مع شبكة سكاي سبورتس: "تجديد عقدي مع ليفربول، شئ لا أفكر أو أشغل نفسي به في الوقت الحالي، يتبقى في عقدي في موسم واحد. دعونا نستمتع به".

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اختراق حساب مبابي على "إكس" ونشر رسالة مسيئة لميسي

تعرض حساب كليان مبابي لاعب ريال مدريد، عبر منصة إكس "تويتر سابقا"، للاختراق وذلك في الساعات الأولى صباح اليوم.

ولم يحدد حتى الآن، مصدر الإختراق بعد ملاحظة تغريدات غير معتادة في حساب النجم الفرنسي.

ونشر حساب كيليان مبابي، صورة لميسي وهو يبكي مرفقة بتعليق: “كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في التاريخ، هذا القزم ليس الأفضل في التاريخ بالنسبة لي”.

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موعد انتظام الصفقة الجديدة في مران الأهلي

تقرر وصول المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجديد، إلى القاهرة مساء غدًا الجمعة، من أجل الانتظام في تدريبات الفريق للمرة الأولى استعدادًا للموسم الجديد.

ويستأنف الفريق تدريباته استعدادا للموسم الجديد مطلع سبتمبر المقبل، عقب نهاية الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين بقرار من الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، بعد التتويج بلقب بطولة الدوري المصري.