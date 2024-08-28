شاهد.. أول ظهور رسمي للمغربي أشرف داري لاعب الأهلي الجديد "صورة"

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أحمد جودة - القاهرة - وصل القاهرة منذ قليل المغربي أشرف داري لاعب بريست الفرنسي لإتمام انتقاله إلى النادي الأهلي.

أول ظهور رسمي للمغربي أشرف داري لاعب الأهلي الجديد

واتفق النادي الأهلي مع النادي الفرنسي في وقت سابق على ضم داري إلى القلعة الحمراء مقابل مليون و٩٠٠ ألف دولار يقوم الأهلي بسداد قيمة الصفقة على دفعتين.

وكان في استقبال أشرف داري فور وصوله بمطار القاهرة الدولي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي.

ومن المنتظر أن يخضع داري للكشف الطبي اليوم بأحد المستشفيات الخاصة رفقة أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي.

وسيكون داري ثالث الصفقات التي يبرمها الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري بعد يوسف أيمن ويحيى عطية الله.

