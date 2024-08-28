نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محسن صالح يفجرها: أخطأنا في هذا الأمر مع موديست ورحلت عن الأهلي دون أزمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط السابق داخل النادي الأهلي، عن كواليس التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم القلعة الحمراء السابق في الفترة الأخيرة، وأسباب رحيله عن منصبه في الفترة الأخيرة.

محسن صالح يكشف سبب رحيله

وأكد محسن صالح في تصريحاته عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس مع سيف زاهر:" بالفعل أتفقت مع محمود الخطيب على هذا القرار بعد قضاء 5 سنين في هذا المنصب وشعرت بإجهاد من العمل والسير في خلقة مغلقة".

وتابع:" شعرت أن حان الوقت للرحيل وهي العادة داخل الأهلي بعد كل موسم لتحقيق أعلى فائدة للنادي وتقييم الجميع بشكل عادل واختيار كوادر جديدة أو استمرار الأشخاص في حالة نجاحهم".

وأشار:" الخطيب اقتنع بكلامي بضرورة أحداث تغيير جزئي وليس كلي والخطيب تفهم قراري جيدا ولم يحدث معي أي تصادم سواء مع الإدارة أو الجهاز الفني واللاعبين".

وواصل:" من الممكن أن يوجد لاعبين ترغب لجنة التخطيط في استمرارهم رغم عدم رغبة المدير الفن، وهذا حدث مع موديست الذي طالب كولر بتولي الملف الخاص به وتولى أمر التعاقد معه".

وشدد:" للأسف اعتمدنا كثيرا على تاريخ اللاعب فقط دون التركيز مع الفترة التي لم يشارك بها موديست وطالبنا رحيله بعد أول موسم واتفقنا على عدم التجديد وكولر التزم بالقرار".