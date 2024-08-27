انت الأن تتابع خبر بعدما طرده كولر من النادي.. "نجم الأهلي" يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الزمالك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجر مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بعدما قال بأن لاعب النادي الأهلي قد أبدى موافقة مبدئية على الانتقال نحو صفوف الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وخاصة بعدما دخل اللاعب في خلاف كبير مع الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، ليطالب الأخير بسرعة التخلص منه في أقرب وقت.

نجم الأهلي يقترب من الزمالك

أشارت تقارير إعلامية بأن إدارة الزمالك قد تلقت عرض من قبل أحد وكلاء اللاعبين، وذلك حول الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي.

ووفقًا للتقارير، فالوكيل يعرض على إدارة الزمالك التعاقد مع “تاو” ولكن باستخدام فكرة الكوبري، حيث يرجل اللاعب من الأهلي إلى أحد الأندية الأوروبية وبعدها يفسخ تعاقده ويعود إلى الدوري المصري من جديد عبر بوابة الزمالك.

وكان مصدر مطلع في القلعة البيضاء قد أكد بأن هناك ترحاب كبير من جانب الإدارة بفكرة الحصول على خدمات بيرسي تاو، والذي كان قد توج قبل نحو شهور قليلة بلقب أفضل لاعب في القارة، وهو ما يعني بأن اللاعب سيكون إضافة قوية لقوام الفريق الأول.

متى ينضم بيرسي تاو إلى الزمالك؟