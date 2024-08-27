نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حاوي الأهلي يحسم موقفه من الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من الرحيل إلى صفوف فريق كايزر شيفز الجنوب إفريقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بيرسي تاو يرفض عرض كايزر شيفز

وكان نادي كايزر شيفز الجنوب إفريقي، تقدم بعرضًا من أجل التعاقد مع بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي، الذي ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم المقبل.

وأكد مصدر داخل الأهلي أن اللاعب الجنوب إفريقي، رفض العرض المقدم من كايزر شيفز للرحيل عن الفريق، خلال منافسات الموسم الجديد.

وأبدى اللاعب تمسكه بالبقاء في صفوف الأهلي في الموسم الجديد في ظل الراتب السنوي الضخم الذي يحصل عليه، بالإضافة لرغبته في المشاركة مع الفريق في بطولة انتركونتيننتال المقبلة.

ويستعد المارد الأحمر، لخوض موسم صعب للغاية نظرًا للمشاركة في أكثر من بطولة أبرزها الدوري ودوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية وكأس انتركونتيننتال وكأس السوبر الإفريقي

