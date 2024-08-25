نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن منصب مدير الكرة بالأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن مفاجأة في منصب مدير الكرة بالأهلي، بعد رحيل خالد بيبو مدير الكرة السابق بالنادي.

تصريحات أحمد حسن

وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية: هناك العديد من الأحاديث حول منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، ومن سيكون خليفة خالد بيبو بعد رحيله عن منصبه.

وتابع: المفاجأة أن مصدر داخل النادي الأهلي أكد أن سامي قمصان المدرب العام سيستمر قائما بأعمال مدير الكرة في الموسم الجديد حتى نهايته.

وأكمل: لا نية على الإطلاق لتعيين أي شخص في منصب مدير الكرة خلفا لخالد بيبو، حسب الاتفاق مع مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي وهذا الأمر حدث سابقا مع حسام البدري، محمد يوسف.

