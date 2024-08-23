نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مباراة ضمك والخليج في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن كوزمين كونترا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك عن تشكيل فريقه لمواجهة فريق الخليج بعد قليل بستاد ضمك ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة ضمك والخليج

وتنطلق صافرة بداية مباراة ضمك والخليج مساء الجمعة في تمام الساعة 7:10 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:10 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ضمك أمام الخليج

حراسة المرمى: عبدالباسط هوساوي

خط الدفاع: سلطان فقيهي، عبدالقادر بدران، فاروق شافعي، ضار العنزي.

خط الوسط: بدر منشي، طارق حامد، نيكولاي ستانتشيو.

خط الهجوم: رمزي صولان، هزاع الغامدي، جورج نكودو.

ويأتي تشكيل الخليج كالتالي:-

حراسة المرمى: سيهيتش

خط الدفاع: سعيد آل حمسل، محمدالخبراني، الفهد، ريبوتشو.

خط الوسط: حمزي، السميري، أبوالشامات.

خط الهجوم: فابيو مارتينيز، محمدشريف، خالدناري.

القنوات الناقلة لمباراة ضمك والخليج

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.