نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يحسم ثالث صفقاته الصيفية وموعد وصول اللاعب للقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكمل النادي الأهلي بنجاح التعاقد مع صفقة جديدة، وهي الثالثة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق استجابةً لرغبة المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق. تأتي هذه الخطوة ضمن استعدادات الأهلي للمنافسات المحلية والقارية في الموسم المقبل.

الأهلي يحسم صفقة المدافع أشرف داري

أعلن الإعلامي محمد شبانة في تصريحاته التلفزيونية أن النادي الأهلي أتم التعاقد مع المدافع المغربي أشرف داري من نادي بريست الفرنسي. هذه الصفقة تأتي لتعزيز خط دفاع الفريق في الموسم المقبل، بعد أن تم التوصل إلى اتفاق شامل مع اللاعب وناديه حول جميع التفاصيل المالية والتعاقدية.

وصول أشرف داري إلى القاهرة

وأضاف شبانة أنه من المتوقع أن يصل أشرف داري إلى القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة، لاستكمال الإجراءات النهائية وإعلان الصفقة رسميًا عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي. هذه الصفقة جاءت بناءً على طلب مارسيل كولر لتعويض رحيل المدافع محمد عبدالمنعم إلى نادي نيس الفرنسي.

وأكد مارسيل كولر على أهمية التعاقد مع أشرف داري لتعزيز الدفاع بعد مغادرة عبدالمنعم، وذلك ضمن استراتيجية النادي لتعويض الفجوة التي تركها اللاعب المنتقل إلى الدوري الفرنسي.