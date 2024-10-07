جيش الاحتلال: مقتل جندي وإصابة اثنين بالقرب من الحدود اللبنانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أكتوبر 2024 06:31 صباحاً - قُتل جندي إسرائيلي، اليوم الاثنين، وأُصيب اثنان آخران بجروح خطيرة خلال المعارك قرب الحدود مع لبنان، حسبما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال في بيان أوردته وكالة "فرانس برس"، إنّ الجندي قُتل في المعارك على الحدود اللبنانية دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ومنذ تصعيد إسرائيل غاراتها على لبنان قبل أسابيع، نزح ما يقارب مليون لبناني من الضاحية والجنوب، فيما بلغ عدد الشهداء أكثر من 2000 منذ اشتعال المواجهات بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلية.

طرحت الولايات المتحدة وفرنسا اقتراحًا لوقف إطلاق النار 21 يومًا على الحدود بين إسرائيل ولبنان في أواخر سبتمبر، كما أبدت واشنطن وحلفاء لها دعمهم لوقف إطلاق النار في غزة. لكن الجهود على الصعيدين لم تفلح حتى الآن.