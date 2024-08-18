انت الأن تتابع خبر من هو الخامس؟.. 6 فرق من مصر في التصنيف العالمي للأندية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، التنصيف العالمي للأندية لشهر أغسطس الجاري، حيث شهد ظهور نحو 6 فرق من مصر، على رأسها قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بالإضافة إلى بيراميدز،، في الوقت الذي احتل فيه فريق ريال مدريد الإسباني صدارة الترتيب العالمي.

ترتيب الأندية العالمية لشهر أغسطس

وأظهر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، في تقريره، أن ريال مدريد الإسباني جاء في مقدمة الترتيب على المستوى العالمي برصيد 371 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي صاحب المركز الثاني برصيد 369 نقطة، في حين جاء فريق باير ليفركوزن ثالث بالقائمة برصيد 355 نقطة.

وجاء في المركز الرابع في التصنيف الدولي فريق أتالانتا الإيطالي برصيد 316 نقطة، وفي المركز الخامس جاء فريق بوروسيا دورتموند الألماني خامسا برصيد 261 نقطة، وفي المركز السادس أتلتيكو برصيد 258 نقطة بنفس رصيد فريق بايرن ميونخ صاحب المركز السابع.

الأندية المصرية في التصنيف العالمي

وبالنسبة للأندية المصرية، فظهرت نحو 6 أندية من مصر في التصنيف العالمي وهم الأهلي والزمالك، وبيراميدز ومودرن سبورت والمصري البورسعيدي وزد، حيث جاء الأهلي ضمن قائمة الكبار حيث احتل المركز الثامن عشر على المستوى العالمي برصيد 233.5 نقطة، بعد فريق ليفربول الإنجليزي صاحب الـ 240 نقطة.

ونجح النادي الأهلي في التفوق على العديد من الأندية العريقة مثل فريق ميلان الإيطالي، وساو باولو البرازيلي وسبورتنج لشبونة البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، في حين جاء الزمالك في المركز الـ 90 على المركز العالمي والثاني على مستوى إفريقيا برصيد 140.5 نقطة، وجاء فريق بيراميدز في المركز التاسع في الترتيب على مستوى إفريقيا و162 على المستوى العالمي برصيد 102.75 نقطة.

ترتيب الأندية المصرية

وجاء فريق مودرن سبورت في المركز الـ 186 على المستوى العالمي برصيد وصل لـ 92.5 نقطة، في حين ظهر فريق المصري البورسعيدي في الترتيب في المركز الـ 445 برصيد 55.5 نقطة، في حين جاء زد في المركز الـ 480 برصيد 52.2 نقطة وجاء الترتيب على النحو التالي على المستوى المصري: