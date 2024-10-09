نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يستقبل الرئيس العام لمسجد الاستقلال بإندونيسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمشيخة الأزهر، الشيخ نصر الدين عمر، الرئيس العام لمسجد الاستقلال ورئيس جامعة علوم القرآن الإندونيسية، بحضور أ. د. نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، رفقة وفد طلاب إندونيسيا الملتحقين ببرنامج «إعداد كوادر العلماء» الذي ينظمه مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر.

وقال فضيلة الإمام الأكبر، إنَّ الأزهر تربطه علاقات تاريخية متينة بإندونيسيا، مشيرًا إلى أنَّ الطلاب الوافدين كانوا سببًا مهمًّا في تقدم هذه العلاقة وتطورها عبر التاريخ، مؤكدًا استعداد الأزهر لتعزيز التعاون مع مؤسسة «مسجد الاستقلال» من خلال إنشاء معاهد أزهرية في إندونيسيا لمختلف المراحل التعليمية، بدءًا من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، ومعادلة شهادات هذه المعاهد لتأهيل الطلاب للالتحاق بجامعة الأزهر، وإنشاء مراكز لتعليم اللغة العربية، لتعليم أبناء إندونيسيا لغة القرآن الكريم من خلال مجموعة مختارة من علماء الأزهر؛ بالإضافة إلى استقبال أئمة مسجد الاستقلال وفروعه المنتشرة في كل أنحاء إندونيسيا للتدريب في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمَّة والوعاظ، ورفع مهاراتهم في تفنيد حجج الجماعات المتطرفة المتعلقة بعلاقة المسلم مع غيره من أتباع العقائد الأخرى، وحقوق المرأة في الإسلام، وغير ذلك من التحديات والقضايا التي تواجه المجتمع الإندونيسي.

من جانبه، أعرب الشيخ نصر الدين عمر، عن بالغ تقديره لفضيلة الإمام الأكبر لدعم طلاب وعلماء إندونيسيا، واستضافة الأزهر لبرنامج كوادر العلماء، الذي يحوذ على أهمية كبيرة من الحكومة الإندونيسية، بالتعاون بين الأزهر الشريف ومسجد الاستقلال وجامعة علوم القرآن بإندونيسيا، موضحًا أن مناهج البرنامج تمت صياغتها بالتعاون مع مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، وأن هناك تزايدًا ملحوظًا ورغبة كبيرة في الالتحاق بالبرنامج من قبل الإندونيسيين، ونحاول بذل أقصى الجهود لاستيعاب كل المتقدمين؛ ولذا تم رفع المنح المقدمة للالتحاق بالبرنامج من ١٠٠ إلى ٥٠٠ منحة.

وأكَّد الرئيس العام لمسجد الاستقلال بإندونيسيا أن برنامج "تأهيل كوادر العلماء" حقق نجاحًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، وأن خريجي هذا البرنامج يحظون باحترام وتقدير كبيرين، وتمَّ ايفاد ٦٠؜ إمامًا منهم إلى دول اليابان وكوريا، بالإضافة إلى اعتماد معظم خريجي البرنامج كأئمة للمساجد في مختلف محافظات بإندونيسيا.