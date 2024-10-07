انت الأن تتابع خبر ”طبيعية ومضمونة 100%“ .. طريقة عمل صابونة لبان الدكر في المنزل في دقائق فقط بمكونات من مطبخك .. هتخلصك من كل مشاكل بشرتك..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد صابونة لبان الدكر من أفضل الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة، حيث يحتوي لبان الدكر على خصائص مضادة للالتهابات ومغذية للبشرة، مما يساعد على تفتيح البشرة وشدها ويمكن تحضير هذه الصابونة بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وطبيعية، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للراغبين في الاستفادة من فوائد لبان الدكر بشكل طبيعي وآمن.

مكونات عمل صابونة لبان الدكر

لتحضير صابونة لبان الدكر، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

قاعدة صابون جلسرين (شفافة أو بيضاء حسب التفضيل).

مسحوق لبان الدكر (يمكنك طحن حبوب لبان الدكر للحصول على المسحوق).

زيت عطري (مثل زيت اللافندر أو زيت الورد، حسب الرغبة).

قوالب صابون لتشكيل الصابونة.

خطوات عمل صابونة لبان الدكر لشد وتفتيح البشرة

لتحضير الصابونة، اتبعي هذه الخطوات البسيطة: