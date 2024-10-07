انت الأن تتابع خبر ”طبيعية ومضمونة 100%“ .. طريقة عمل صابونة لبان الدكر في المنزل في دقائق فقط بمكونات من مطبخك .. هتخلصك من كل مشاكل بشرتك..!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعد صابونة لبان الدكر من أفضل الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة، حيث يحتوي لبان الدكر على خصائص مضادة للالتهابات ومغذية للبشرة، مما يساعد على تفتيح البشرة وشدها ويمكن تحضير هذه الصابونة بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وطبيعية، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للراغبين في الاستفادة من فوائد لبان الدكر بشكل طبيعي وآمن.
مكونات عمل صابونة لبان الدكر
لتحضير صابونة لبان الدكر، ستحتاجين إلى المكونات التالية:
- قاعدة صابون جلسرين (شفافة أو بيضاء حسب التفضيل).
- مسحوق لبان الدكر (يمكنك طحن حبوب لبان الدكر للحصول على المسحوق).
- زيت عطري (مثل زيت اللافندر أو زيت الورد، حسب الرغبة).
- قوالب صابون لتشكيل الصابونة.
خطوات عمل صابونة لبان الدكر لشد وتفتيح البشرة
لتحضير الصابونة، اتبعي هذه الخطوات البسيطة:
- تقطيع قاعدة الصابون: ابدئي بتقطيع قاعدة الصابون الجلسرين إلى قطع صغيرة ليسهل ذوبانها.
- إذابة الصابون: ضعي قطع الصابون في وعاء مقاوم للحرارة وذوبيها باستخدام الميكروويف أو في حمام مائي مع التحريك المستمر حتى تذوب تمامًا.
- إضافة مسحوق لبان الدكر: بعد ذوبان الصابون، أضيفي مسحوق لبان الدكر. عادةً ما تكون ملعقة صغيرة من المسحوق لكل 100 جرام من الصابون.
- إضافة الزيت العطري: أضيفي بضع قطرات من الزيت العطري المختار حسب الرغبة.
- صب الخليط في القوالب: بحذر، صبي الخليط السائل في قوالب الصابون.
- ترك الصابون ليجف: اتركي الصابون في القوالب حتى يتصلب تمامًا، وقد يستغرق ذلك بضع ساعات.
- استخراج الصابون: بعد أن يتصلب الصابون، أخرجيه برفق من القوالب.