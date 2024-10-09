نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يوافق على تحكيم مصري في السوبر المحلي لدعم التحكيم وتوفير العملة الأجنبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، كواليس موافقة مجلس إدارة النادي الأهلي على خوض السوبر المحلي بتحكيم مصري.

الأهلي يوافق على تحكيم مصري في السوبر المحلي

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" أمس انفردنا بكواليس مكالمة محمد فاروق ومحمد رمضان والي تم خلالها الحصول على موافقة من جانب الأهلي لخوض السوبر المحلي بتحكيم مصري".

وتابع: محمد رمضان كان أتكلم في قناة الأهلي وقال إن الأهلي هيطلب تحكيم أجنبي للسوبر ولكن تغير موقف الأهلي ووافق على اللعب بصفارة مصري".

وأختتم: "حدث تواصل بين محمد رمضان وكابتن الخطيب وتم الاستقرار على الموافقة على طلب اتحاد الكرة لعدد من الأسباب

السبب الأول هو دعم التحكيم المصري، السبب الثاني هو توفيرًا للنفقات من العملة الأجنبية بسبب الأزمة الدولارية".