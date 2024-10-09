نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار صارم من الأهلي تجاه لاعبيه لفرض السرية قبل السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، الحارس السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، عن أن محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، اتخذ قرارًا حاسمًا بخصوص تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

محمد رمضان يفرض سرية كاملة على تدريبات الأهلي

وأوضح شوبير خلال تصريحاته على قناة "الأهلي" أن رمضان قرر فرض سرية كاملة على التدريبات، بهدف توفير أجواء هادئة للجهاز الفني واللاعبين بعيدًا عن الضغوط والمشاكل التي قد تنشأ من وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك نظرًا لأهمية بطولة السوبر المصري.

ويستعد النادي الأهلي للمشاركة في بطولة السوبر المصري التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وسيواجه الأهلي فريق سيراميكا في نصف النهائي يوم 20 أكتوبر، فيما سيلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مواجهة بيراميدز والزمالك في النهائي.