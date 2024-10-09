نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصطدم منتخب السعودية الأول لكرة القدم بمواجهة قوية أمام نظيره المنتخب الياباني، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.

موعد مباراة السعودية ضد اليابان في تصفيات كأس العالم

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب “مدينة الملك عبدالله الرياضية” مباراة السعودية ضد اليابان، في تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، والتي ستقام يوم الخميس المقبل الموافق 10 من شهر أكتوبر الجاري.

وستنطلق صافرة مباراة السعودية ضد اليابان، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد اليابان

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، وستنقل مباراة السعودية ضد اليابان عبر قناة beIN Sports AFC.