نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب الجماهير السعودية بفارغ الصبر مباراة منتخبهم الوطني ضد اليابان، المقرر إقامتها على أرض المملكة ضمن الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ستُقام المباراة يوم الخميس، 10 أكتوبر 2024، ويستعد المنتخب السعودي لخوض هذه المواجهة المهمة. التي ستُجرى في ستاد الملك عبد الله الدولي، حيث تعتبر فرصة كبيرة لتحقيق التأهل إلى المرحلة التالية من التصفيات.

ستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، بينما ستبدأ في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان

1. قناة الكأس الرياضية

التردد: 11919

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي (H)

جودة البث: HD

القمر الصناعي: نايل سات

2. قناة SSC السعودية

التردد: 12418

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي (H)

جودة البث: HD

القمر الصناعي: عرب سات

3. قناة أبوظبي الرياضية

التردد: 12092

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي (H)

جودة البث: HD

القمر الصناعي: نايل سات

يمكن أيضًا متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال تحميل التطبيق الرسمي لقناة الكأس الرياضية المتوفر على متاجر التطبيقات مثل آب ستور وجوجل بلاي.

ترتيب المنتخبين في المجموعة

المنتخب السعودي لعب 2 مباراة، حقق فوزًا وتعادلًا، ليجمع 4 نقاط ويحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة.

المنتخب الياباني لعب 2 مباراة، وحقق الفوز في كليهما، محرزًا 6 نقاط ليعتلي صدارة المجموعة الثالثة.