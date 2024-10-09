نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المهندسين يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات وفاة مهندس أثناء عمله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، أنه كلف لجنة السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة للمهندسين، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على ملابسات حادث وفاة المهندس محمود سعيد (رحمه الله) أثناء تأدية عمله، بناءً على ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، وهو الحادث المؤسف الذي أدى لوفاته بأحد مواقع إحدى شركات البترول.

وتابع النبراوي في تصريح خاص لـ "دوت الخليج"، أنه وجه بضرورة مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية فى هذا الشأن، حفاظًا على سلامة وحياة المهندسين والعمال في الموقع.

وشدد على أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم ضياع حقوقه.