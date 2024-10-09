نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد سير ومنظومة العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة أوسيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بمركز أوسيم.

حيث تابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا أعمال التطوير والرصف بطريق طراد النيل بداية من المسبوكات حتى المعهد العالي بطول ٤ كم.

وأكد نائب محافظ الجيزة، على أهمية الطريق الجاري تطويره ورصفه وأنه يعتبر من الطرق الحيوية التي تساهم في تسهيل حركة المرور وتحقيق السيولة المرورية مشددا تكثيف الأعمال للأنتهاء من مشروع الرصف في أسرع وقت.

كما تفقد الشهابي، أعمال التطوير والتدبيش بطريق ترعة الزمر تمهيدا للبدء في أعمال رصف المرحلة الثالثة بداية من الرصف الحديث في اتجاه مركز منشأة القناطر بطول ٣ كم وذلك لربط الحركة المرورية مع محاور الضبعة والفريق كمال عامر لتيسير حركة تنقل المواطنين.

ووجه نائب محافظ الجيزة، مسؤولي مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من مشروعات الرصف الجارية لما لها من أهمية حيوية في ربط الحركة المرورية بالمراكز بالقطاع الشمالي مع بعضها.

كما تفقد نائب المحافظ، المركز التكنولوجي بمدينة أوسيم لمتابعة أنتظام أستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد.

حيث تابع النائب أنتظام سير العمل وتلقي طلبات التصالح من المواطنين مشددا بتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتوعية المواطنين حول استكمال الملفات الخاصة بالتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقا للأشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

والتقى الشهابي، بعدد كبير من المواطنين معربا عن أهمية التصالح وتوضيح مزاياه للمواطنين وتعريفهم بالمستندات المطلوبه للتصالح.

كما تفقد النائب أعمال لجان البت الفني للطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء مشددا بتقديم كافة التسهيلات والعمل علي تذليل أي معوقات تواجة المواطنين للتصالح في مخالفات البناء.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال الزيارة، فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم، ومحمد نصحي، مدير المشروع بمديرية الطرق بالمحافظة ومسؤولي الشركات المنفذة للأعمال.

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