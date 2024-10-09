نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن: إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لـ44240 مواطنًا خلال شهرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تابعت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن إصدار وطباعة بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة المستحقين على مستوى جميع المحافظات، فى إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الانسان”.

وأشار التقرير إلى توافد المواطنين إلى مكاتب التأهيل الاجتماعي المختصة لطلب استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، حيث سجل عدد 47،286 مواطنا ومواطنة بمنظومة الخدمات المتكاملة، وتم قبول عدد 30،950 طلبا منهم للحصول على بطاقة الخدمات، وتضمن التقرير عدد 13،743 طلبا جارى مراجعته من قبل الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه تمهيدًا للإرسال للطباعة، وعدد 1،596 طلبا تم رفضهم لاستكمال إجراءات التسجيل على موقع وزارة الصحة لاستخراج تقرير طبي مميكن أو لعدم الاستحقاق أو لعرضهم على لجنة التظلمات في حال التظلم من عدم وجود إعاقة.

وأوضح التقرير أيضا أنه تم تسجيل عدد 6،825 طلبا لإعادة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة بدل فاقد أو تعديل بيانات وتم قبول عدد 4،460 طلبا منهم واستخراج وطباعة بطاقة الخدمات المتكاملة لهم، وعدد 731 طلبا تم رفض طلباتهم، وهناك عدد 1،395 طلبا إعادة إصدار جارى مراجعته تمهيدًا للإرسال للطباعة، وبذلك يكون إجمالي ما تم إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهم سواء إصدار جديد أو إعادة إصدار عدد 44،240 مواطنًا على مستوى الجمهورية خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، متضمنًا ذلك عدد 5،939 طلبا لبطاقات الخدمات المتكاملة التي تم انتهاء صالحيتها والتي قامت بالكشف الطبي المميكن لإعادة الاصدار، ليكون بذلك إجمالي بطاقات الخدمات المتكاملة التي تم إصدارها للأشخاص ذوي الإعاقة مليون و200 ألف بطاقة عقب عمليات التنقية التي تم إجراؤها.

هذا وقد اتخذت وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان عدة إجراءات للتسهيل على ذوي الإعاقة، حيث تم دمج إجراءات التقييم الطبي والتقييم الوظيفي في لجنة واحدة بعدد (٢٢) لجنة على مستوى المحافظات بشكل تجريبى، لسرعة تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف لاستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.