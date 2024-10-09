نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يضع عينه على نجم زد لتعزيز صفوف الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قال الإعلامي خالد الغندور، إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، طلب التعاقد مع عبدالرحمن البانوبي لاعب زد.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" مارسيل كولر طلب التعاقد مع الجناح عبد الرحمن البانوبي، وذلك من أجل تدعيم مركز الجناح الأيمن، خاصًة بعد عدم التعاقد مع جناح أجنبي".

وأختتم:" كولر يرى أن اللاعب قادر على الإضافة لتشكيل الأهلي خاصةً وأن الفريق يتواجد به العديد من اللاعبين في مركز الجناح الأيسر على عكس مركز الجناح الأيمن".