نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «يمارسون طقسة الـOM»... مرشد سياحي يكشف سر «العبَّادة» في سقارة (صور وفيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انفردت بوابة دوت الخليج الإلكترونية بنشر فيديو وصور من داخل هرم زوسر في سقارة وكذلك صور من داخل السيرابيوم والتي كشفت عن مجموعة من السائحين في أوضاع غريبة على توابيت سقارة وكذلك على تابوت الملك زوسر.

سر الفيديو

وعن سر ذلك الفيديو وتلك الصور قال بسام الشماع المؤرخ المعروف والمرشد السياحي الشهير في تصريحات خاصة إلى دوت الخليج، إن هؤلاء السائحين من ضمن ما يمارسون طقسة يطلقون عليها الـ «OM» ولا تعني هنا كلمة الأم باللغة العربية في مدلولاتها، وإنما هي صوت يصدره مجموعة من الأشخاص في ممر توابيت السيرابيوم كي يحصلوا على قوة العجل أبيس الجنسية.

وتابع الشماع أن هذه المجموعات من الناس تؤمن إيمان شديد بأن العجل أبيس وهو الذي من المفترض وجود مومياواته في توابيت السيرابيوم، وهو أحد أهم المعبودات في مصر إبان العصر اليوناني، يؤمنون بأن العجل أبيس يمتلك قوة خصوبة عالية للغاية.

فتأتي تلك المجموعات وتشكل دوائر وفي وسط الدائرة سيدة هي التي تقود المجموعة ثم يطلقون صوت الـ «OMMMM» بشكل مستمر مع حركة مستمرة بالرأس فيما يشبه الترنيمات وذلك حتى يشعرون بحلول روح العجل أبيس فيهم وبذلك تزاد خصوبة السيدة حسبما يعتقدون.

لذلك ظهروا في الصور والفيديو يرتكنون بأجسادهم على توابيت العجل أبيس، وهو ما يعني أنهم يستحضرون روحه ليستمدوا منه القوة.

العبَّادة

واكتشف الشماع أن هذه المجموعات التي كان يُطلق عليها «العبّادة» بتشديد وفتح الباء، من خلال رصده لهم، أن الأمر له علاقة بالتربح المالي من وراء هذه الشخصيات الساذجة التي يتم النصب عليها، حيث أن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بقدر عال من الطيبة مما يسهل خداعهم وإقناعهم بتلك الخزعبلات، وأن هناك قوى روحية قد تؤثر فيهم فتفيدهم أو نفيد أجسادهم.

دوت الخليج تنفرد

وكانت بوابة دوت الخليج الإلكترونية قد حصلت على فيديو من المنطقة تم تصويره بواسطة أحد الأشخاص، والفيديو يسجل فوج أجنبي يمارس عبادات طقسية داخل هرم زوسر المدرج.

وقال مصدر من داخل منطقة سقارة إن هناك اثنين من المشرفين في المنطقة أحدهما يُدعى (م. ش) والآخر (م. هـ) قاما بتسهيل دخول السائحين من الباب الشمالي للهرم المدرج والذي لا يتم فتحة إلا للزيارات الخاصة حسبما أفاد المصدر، وقد تورط عدد من المفتشين في ذلك الحدث حسبما أفاد أيضًا، وهو ما تم دون تصريح.

كما حصلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية على عدد من الصور الحصرية لفوج أجنبي داخل ممرات السيرابيوم في سقارة، ويمارس أفراده أيضًا طقوس معينة، حيث وضعوا أيديهم على الأثر، بل وتمددوا على التابوت الأثري، وقد سهل لهم ذلك أيضًا أحد المشرفين وهو المدعو (م. هـ)، وتورط معه عدد آخر من المفتشين، وأيضًا دون تصريح حسبما أفاد المصدر.

وأكد المصدر أن المذكورين استغلوا غياب مدير المنطقة والذي تم تكليفه قريبًا كمدير عام لمنطقة سقارة، والذي كان في مأمورية عمل منذ يومين وأتموا ذلك الأمر حيث سهلوا الدخول لفوج من الأجانب لهرم زوسر من مدخله الشمالي ليمارسوا تلك الطقوس، ويُظهر الفيديو طريقة تعاملهم مع الأثر، مع العلم أن هذا الباب لا يتم فتحه إلا بتصريح خاص.

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