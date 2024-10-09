نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر أجواء المنافسة في تصفيات كأس العالم 2026، التي تشهد مشاركة عدد غير مسبوق من المنتخبات.

تستضيف البطولة هذا العام ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأميركية، المكسيك، وكندا، مما يجعلها مناسبة استثنائية لعشاق كرة القدم حول العالم.

مع اقتراب الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم عن قارة آسيا، ينتظر عشاق كرة القدم مجموعة من المباريات المثيرة، حيث يتطلع كل منتخب لتحقيق حلمه في التأهل إلى المونديال.

نظام التأهل إلى كأس العالم في آسيا

تتألف المرحلة الحالية من التصفيات من ثلاث مجموعات، حيث يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

أما أصحاب المركزين الثالث والرابع، فيتوجهون إلى مرحلة رابعة، حيث تُقسم ستة منتخبات إلى مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى المونديال، بينما يتنافس وصيف كل مجموعة في مباراة ملحق لتحديد المتأهل الإضافي.

تتضمن الجولة الثالثة مجموعة من المواجهات المثيرة، حيث يلتقي العراق بفلسطين في مباراة قمة عربية، بينما يواجه المنتخب الكويتي نظيره العماني.

كما يستعد المنتخب السعودي لمواجهة صعبة أمام اليابان، فيما يلعب المنتخب الإماراتي ضد قيرغستان والبحرين ضد إندونيسيا.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026

تشمل الجولة الثالثة من الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا المباريات التالية:

أستراليا × الصين

التوقيت: 12:10 بتوقيت مصر والسعودية

الأردن × كوريا الجنوبية

التوقيت: 5:00 بتوقيت مصر والسعودية

أوزبكستان × إيران

التوقيت: 5:00 بتوقيت مصر والسعودية

البحرين × إندونيسيا

التوقيت: 7:00 بتوقيت مصر والسعودية

عمان × الكويت

التوقيت: 7:00 بتوقيت مصر والسعودية

قطر × قيرغستان

التوقيت: 7:00 بتوقيت مصر والسعودية

الإمارات × كوريا الشمالية

التوقيت: 7:00 بتوقيت مصر والسعودية

العراق × فلسطين

التوقيت: 9:00 بتوقيت مصر والسعودية

السعودية × اليابان

التوقيت: 9:00 بتوقيت مصر والسعودية

القنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم

ستقوم مجموعة قنوات BeIN SPORTS ببث جميع المباريات المهمة خلال هذه الجولة.