نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تنظم ملتقى توظيفي للشباب بمرتبات مجزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن تنظيم ملتقى توظيفي لإتاحة فرص عمل للشباب بأحد المطاعم، وذلك بحضور مسئول الموارد البشرية.

وأضاف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، أن الوظائف المطلوبة، "عضو فريق" للطلبة والخريجين من الذكور فقط، ويشترط للتقديم عليها أن يكون المؤهل من إعدادية، والسن ما بين 18 و35 سنة.

وأشار الجهاز إلى أن الوظائف تتيح مزايا عديدة، وتشمل: تأمين طبي واجتماعي، ومرتبات مجزية تشمل بدل مواصلات وحافز شهري، وأماكن عمل بالقرب من محل السكن، بالإضافة إلى توفر باصات لفروع التجمع والرحاب وأكتوبر والشيخ زايد.

وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، أن الملتقى ينظم يوم الأحد الموافق 13/10/2024، من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا، وذلك بمقر الجهاز الكائن 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني.