نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة عمان والكويت في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب الكويت الأول لكرة القدم، مواجهة قوية أمام نظيره فريق عمان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة الكويت ضد عمان في تصفيات كأس العالم

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة الكويت وعمان في تصفيات أسيا لكاس العالم؛ يوم الخميس المقبل الموافق 10 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في مسقط.

ويتواجد منتخب الكويت في المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم، مع كلا من عمان، الاردن وكوريا الجنوبية والعراق وفلسطين.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت ضد عمان في تصفيات كأس العالم

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، كما ستنقل مباراة الكويت وعمان علي قناة bein sports AFC.