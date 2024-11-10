سعر ومواصفات تويوتا كامري 2024 في السعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 04:36 مساءً - تعتبر السيارة تويوتا كامري واحدة من أشهر سيارات السيدان التي طرحت في السوق السعودي، وتقدم السيارة هناك عبر باقة من التجهيزات، إلى جانب تنوع القدرات الفنية والتقنية، مع أسعار تبدا من 99 ألف ريال لموديلات 2024.

أبعاد سيارة تويوتا كامري 2024

تعتمد السيارة تويوتا كامري 2024 على قاعدة عجلات بطول 2.824 مم، وطول كلي يبلغ 4.885 مم، و1.840 مم للعرض الكلي، بينما يصل إرتفاع السيارة إلى 1.445 مم، ومساحة 427 لتر للصندوق الخلفي.

تجهيزات سيارة تويوتا كامري 2024

تحتوي السيارة تويوتا كامري 2024 على مجموعة تجهيزات تتضمن، وسائد هوائية، أنظمة فرامل ABS، EBD، ESP، مساعد الفرامل BA، كاميرا للمتابعة ومستشعرات ركن، مرايات كهربائية جانبية، بصمة، قفل مركزي.

تضم ايضا سيارة تويوتا كامري 2024 مكيف هواء أوتوماتيكي، مصابيح ترحيب، نظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، عجلة قيادة مالتي فانكشن، زر تشغيل وإيقاف المحرك.

القدرات الفنية للسيارة تويوتا كامري 2024

تأتي السيارة تويوتا كامري 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي، بقوة 204 حصانا و243 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي وسرعة قصوى تصل لـ 195 كم/ساعة، وتستغرق 9.3 ثانية للتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة.

وتقدم السيارة تويوتا كامري 2024 بتقنية هايبرد حيث تضم محرك مزدوج بقوة 215 حصانا و221 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل إلى 200 كم/ساعة، مع زمن للتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.1 ثانية.

وتضم السيارة تويوتا كامري 2024 محرك اخر سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3500 سي سي، يمكنه إنتاج 298 حصانا و356 نيوتن متر، بينما تصل السرعة القصوى إلى 235 كيلومتر في الساعة، وزمن تسارع يبلغ 6.3 ثانية وصولاً إلى سرعة 100 كم/س من وضع السكون 0.

أسعار السيارة تويوتا كامري 2024 في السعودية

تبدأ أسعار السيارة تويوتا كامري 2024 في السوق السعودي من 99.820 ريال حتى 154.215 ريال.