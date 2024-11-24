عاجل - حقيقة زيادة معاش الضمان الاجتماعي بالسعودية 1446 والشروط اللازمة للاستفادة

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أحمد جودة - القاهرة - في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها المنطقة، تزايدت التساؤلات حول زيادة معاش الضمان الاجتماعي بالسعودية لعام 1446، ويُعتبر هذا المعاش أحد البرامج الداعمة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، حيث تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تحسين مستوى معيشة المستفيدين. إلا أن الأخبار المتداولة حول زيادة المعاش أثارت جدلًا واسعًا في الساعات الأخيرة.

حقيقة زيادة معاش الضمان الاجتماعي بالسعودية 1446

ونفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشائعات المتداولة حول زيادة معاش الضمان الاجتماعي، مؤكدة أنه لا صحة لهذه الأخبار إلا بصدور قرارات رسمية. وصرحت الوزارة أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة قيمة المعاش هو مجرد شائعات لا تستند إلى مصدر رسمي.

وشددت الوزارة على ضرورة الاعتماد على المنصات الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بالبرامج الاجتماعية.

الشروط اللازمة للاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي

وللحصول على دعم الضمان الاجتماعي، حددت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها، وتشمل:

الجنسية السعودية:

يجب أن يكون المستفيد حاملًا للجنسية السعودية.

عدم امتلاك عقارات:

لا يُسمح بامتلاك أي عقارات باسمه لضمان استحقاق الدعم.

السجل المدني خالٍ من المخالفات القانونية:

يشترط أن يكون السجل المدني نظيفًا وخاليًا من أي عقوبات قانونية.

الإقامة داخل المملكة:

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة دائمة داخل الأراضي السعودية.

دور وزارة الموارد البشرية

وتعمل الوزارة على متابعة برامج الدعم وضمان وصولها للفئات المستحقة، كما أكدت أنها ستعلن عن أي تغييرات مستقبلية عبر القنوات الرسمية فقط، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن الشائعات غير الموثوقة.