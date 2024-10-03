نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مُلّاك هجن السعودية يتصدرون قائمة كؤوس الاتحاد السعودي بـ 9 ألقاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رفع مُلّاك الهجن السعوديون، حصيلتهم إلى 9 كؤوس في بطولة كأس الاتحاد السعودي للهجن، وذلك عقب إضافتهم كأسين جديدة في رصيدهم ضمن فئة "جذاع"، في ثالث أيام النسخة الثالثة من البطولة التي انطلقت على أرض ميدان نجران للهجن في منطقة نجران الثلاثاء الماضي، برعاية سمو أمير منطقة نجران.

وتوج نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن محمد بن حماد البلوي، الملاك الفائزين من السعودية والإمارات، حيث نجحت المطية "الهايله" لمالكها الإماراتي سالم الرملي العامري في تحقيق لقب الشوط الأول وكأس الاتحاد السعودي للهجن (بكارـ مفتوح) بزمن بلغ 7:54.705 دقائق، والمطية "غريب" لمالكها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز في تحقيق لقب الشوط الثاني وكأس الاتحاد السعودي للهجن (قعدان ـ مفتوح) بتوقيت بلغ 7:50.267 دقائق، والمطية "حصانه" لمالكها الإماراتي مانع علي الشامسي في تحقيق لقب الشوط الثالث وكأس الاتحاد السعودي للهجن (بكارـ عام) بتوقيت بلغ 7:51.855 دقائق، والمطية "الباسل" لمالكها السعودي سعيد علي المري في تحقيق لقب الشوط الرابع وكأس الاتحاد السعودي للهجن (قعدان ـ عام) بتوقيت بلغ 7:42.573 دقائق.

وخطف "الباسل" التوقيت الأفضل في فئة جذاع، الفئة الثالثة المعتمد مشاركتها في البطولة، فيما ارتفع عدد الكؤوس السعودية في البطولة بعد اليوم الثالث إلى 9 كؤوس، و3 كؤوس للإمارات.

وتنطلق غدًا في اليوم الرابع من البطولة، منافسات فئة "ثنايا" الفئة الرابعة المعتمد مشاركتها في البطولة، وذلك بإقامة 14 شوطًا، ومسافة كل شوط (6 كلم).

وخصص الاتحاد السعودي للهجن جوائز مالية تفوق قيمتها الإجمالية 10 ملايين ريال، تُمنح لملاك الهجن الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة.

وتأتي هذه الجهود الكبيرة في إطار سعي الاتحاد السعودي للهجن برئاسة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد للمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير، والارتقاء بهذه الرياضة لمعايير عالمية تتواكب مع رؤية المملكة 2030، إضافة إلى حوكمة وإدارة سباقات الهجن وتقديم الخدمات للميادين والمُلاك وتوفير البيئة المثالية لهم من أجل ممارسة هذه الرياضة الأصيلة