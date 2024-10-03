نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. محمد عبدالرحمن يفتح صندوق أسراره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد عبدالرحمن وشهرته "توته" أسرار من طفولته وذكريات أيام الدراسة وحياته الشخصية، وذلك خلال بودكاست فايق ورايق، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على يوتيوب.

محمد عبدالرحمن يتحدث عن الدراسة

وقال عبدالرحمن: “أنا وأصحابي في المدرسة كنا بنزور ورقة الغياب، وكنت أمين الفصل، وحصلت على 71.9 % في الثانوية وكنت وقتها أدرس علمي علوم، وكان طموحي التحق بكلية الطب، خاصة إن عمي طبيب بشري وخالي دكتور صيدلي وبروفيسور في جامعة بأمريكا”.

محمد عبدالرحمن في إكس لارج

وتابع محمد عبدالرحمن: “إكس لارج كان أول ظهور سينمائي لي ووش الخير عليا، حيث كنت طالبًا وقتها في مركز الإبداع الفني مع المخرج خالد جلال، والتحقت بأوديشن للفيلم من مساعدين الإخراج، وبعدها بأسبوع وجدت مكالمة من مكتب المخرج شريف عرفة وماكنتش مصدق وقولتلهم ده هزار بايخ، ولكنهم أكدوا لي أنهم من مكتبه بالفعل”.

آخر أعمال محمد عبدالرحمن

وكان آخر أعمال محمد عبدالرحمن هو مسلسل كشف مستعجل والمكون من 15 حلقة، جسد دور الدكتور سهام عز الرجال، متخصص في أمراض نفسية وعصبية، ويقع في العديد من المواقف الصعبة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته كل من مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

وأيضا شارك في فيلم «البطة الصفرا» بطولة النجمة غادة عادل، والذي تم طرحه خلال الفترة الماضية بدور السينما المصرية، ودارت قصة الفيلم حول رجل يدعى أحمد وفيق، باحث أكاديمي رصين في علم النفس يضطر في بحثه الذي يعتمد عليه للحصول على ترقية كبيرة، أن يبقى مع رشا المسجلة خطر ليتعرف عن قرب على حياتها، فيتورط معها في مغامرة كبيرة تغّير أفكاره عن موضوع بحثه وعن حياته كلها.