الرئيس السيسي: التصعيد الإقليمى يأتى وسط أجواء من الترقب على المستوى الدولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أكتوبر 2024 08:33 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى كلمته بحفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة: "يأتى احتفالنا هذا العام فى ظرف بالغ الدقة فى تاريخ منطقتنا التى تموج بأحداث دامية متصاعدة تعصف بمقدرات شعوبها وتهدد أمن وسلامة بلدانها وياتى هذا التصعيد الإقليمىة وسط أجواء من الترقب على المستوى الدولى تذكرنا بما حققه المصريون بالتماسك وتحمل الصعاب لإعادة بناء قواتنا المسلحة من أجل الحفاظ على سلامة هذا الوطن الغالى وتبديد أى أوهام لأى طرف".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن اللحظة التاريخية الفارقة التى تمر بها منطقتنا اليوم تدعونا للتأكيد مجددا بأن السلام العاجل هو الحل الوحيد لضمان السلام والتعايش الأمن بين شعوب المنطقة وأن التصعيد والعنف والدمار يؤدون إلى دفع المنطقة نحو حافة الهاوية وزيادة المخاطر إقليميا ودوليا.

وتابع: "بما لا يحقق مصالح أى شعب، يرغب فى الأمـن والسلام والتنمية.. ومن هذا المنطلق، فإن مصر تؤكد موقفها الثابت.. المدعوم بالتوافق الدولي.. بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.. كسبيل وحيد لإرساء السلام والأمن والاستقرار للجميع".