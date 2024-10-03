نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبا مبارك تشوق الجمهور لمسلسل "وتر حساس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوقت الفنانة صبا مبارك، جمهورها ومتابعيها، لأحدث أعمالها الفنية، وهو مسلسل “وتر حساس”، المقرر عضره خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "صبا" البرومو التشويقي للمسلسل، وعلقت عليه قائلة:"قريبا.. وتر حساس ".

منشور صبا مبارك

تفاصيل مسلسل "وتر حساس"

المسلسل مكون من 45 حلقة، ويدور في إطار تشويقي رومانسي حول 3 سيدات، ويجسد تميم عبده دور والد إنجي المقدم ويظهر أحمد جمال سعيد بدور شقيقها، فيما تقدم عايدة فهمي دور والدة صبا وتظهر هاجر عفيفي بشخصية شقيقتها، ومن المقرر بدء التصوير المسلسل بعد العيد بأسبوعين.

آخر أعمال صبا مبارك





ويذكر أن آخر أعمال الفنانة صبا مبارك الفنية، هو مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي 2024 بمسلسل "لحظة غضب"، وهو مكون من 15 حلقة، ويشاركها في بطلوة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.

أحداث مسلسل "لحظة غضب"

ودارت أحداث مسلسل “لحظة غضب” حول طباخة تدعى “يمنى” تواجه العديد من التحديات، خاصة بعد اختفاء شريف الذي سيقلب الأحداث رأسًا على عقب، مما يدفعها للبحث عنه.



ويستكشف المسلسل العلاقة الرومانسية المشوقة بين طرفين والتي تتخللها التشويق والمفاجآت، مع التركيز على السحر والدجل وفك الألغاز.