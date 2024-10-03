الأمير أباظة يفتتح ندوة “السينما تصنع الحب” ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أقيمت منذ قليل ندوة بعنوان “السينما تصنع الحب” برئاسة الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان في دورته الـ 40، والتي تحمل اسم النجمة الاستعراضية “نيللي” وأدارت الندوة انتصار محمد.

وقال رئيس المهرجان الأمير أباظة: “فكرة الاستفتاء كانت نابعة من قلة الأعمال الرومانسية التي تقدم على الشاشة في الفترة الأخيرة، والاستفتاء يدق ناقوس الخطر لجميع القائمين على صناع السينما، وقد نختلف أو نتفق على نتائج الاستفتاء، ولكن علينا احترام نفس الناس”.

وتابع: “عندما فكرت في تنفيذ استفتاء العام الماضي عن أفضل 100 فيلم استعراضي جاء غرام في الكرنك في المركز الأول، ولكن رأيي كان مختلف مع نتائج الاستفتاء بسبب أنني أميل إلى فيلم أبي فوق الشجرة، وده أمر طبيعي أن يكون هناك اختلاف في وجهات النظر”.

وأردف الأمير: “عندما فكرنا في طباعة كتب بالمهرجان منذ فترة وجدنا صعوبات كبيرة بسبب التمويل الخاص مع هيئة الكتاب، فلا بد من توفير دعم حقيقي للأفلام الجادة، وهذا لا يتحقق إلا من خلال دعم الأفلام من خلال المركز القومي للسينما”.

نبذة عن مهرجان الإسكندرية السينمائي

يذكر أن مهرجان الإسكندرية في دورته الـ 40 والتي تحمل اسم النجمة “نيللي”، يقام تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا، ومن المقرر أن يقام في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر.