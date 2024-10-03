الرئيس السيسى للسادات بطل الحرب والسلام: ما وهبت حياتك من أجله لن يضيع

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أكتوبر 2024 08:33 مساءً - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحية احترام وتقدير متجدد إلى روح البطل الشهيد الرئيس محمد أنور السادات بطل استرداد الكرامة والأرض بالحرب والسلام، بالشجاعة والرؤية الإستراتيجية، مضيفًا: (ونقول لروحه اليوم: إن ما وهبت حياتك من أجله.. لن يضيع هدراً أو هباءً.. بل وضع الأساس الراسخ.. الذي نبنى عليه.. ليبقى الوطن شامخاً والشعب آمناً .. يحيا مرفوع الرأس على أرضه.. لا ينقص منها شبر.. ولن ينقص بإذن الله .. وهذا وعدنا وعهدنا لشعبنا العظيم").

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى، فى حفل تخرج الكليات العسكرية بمناسبة الذكرى الـ"51" لنصر أكتوبر المجيد، بالأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الإستراتيجية.