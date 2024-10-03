نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكاية أغنية.. "بسم الله" أشهر أغاني النصر لحنها بليغ حمدي على سلم ماسبيرو وشارك في غنائها العاملين بمبنى الإذاعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا على الاحتفال بذكرى النصر الأغلى على قلوب المصريين وهو نصر أكتوبر المجيد الـ 51، وكان الفن من أحد أهم العناصر التي وثقت هذا النصر وساندت الجيش المصري في حربه على العدوان سواء من خلال السينما أو الدراما أو الأغاني الوطنية الخالدة في أذهان الأجيال المصرية.

الجيش المصري

ولعل أول هذه الأغاني وأشهرها أغنية "بسم الله" والتي هي كانت شرارة الحماس عن أغاني حرب اكتوبر، وبدأت قصتها عندما أعلن الجيش المصري عن قيام الحرب فقام الملحن بليغ حمدي بالذهاب إلى ماسبيرو ومعه الشاعر عبدالرحيم منصور لكن بسبب ظروف الحرب وحظر التجوال رفض أمن ماسبيرو دخولهم لمبني الإذاعه.

ليصرخ بليغ حمدي "هاتوا وجدي الحكيم عندي هنا حالا" وكان هو مسؤول الإذاعه وقتها وعند رفض الأمن لمطلبه، جلس بليغ مع الشاعر عبدالرحيم على سلم ماسبيرو وبدأوا في تلحين الأغنية من عصر السادس من أكتوبر وانتهوا منها في مغرب نفس اليوم.

بليغ حمدي

وبسبب حظر التجوال لم يستطع بليغ إحضار الكروال لغناء الأغنية، فجمع جميع العاملين بمبني الإذاعة والعمال وحفظهم اللحن وعند منتصف الليل كان بليغ قد سجل الأغنية، وبدأ إذاعتها صباح يوم 7 أكتوبر.

كلمات أغنية "بسم الله"

وتقول كلمات الأغنية:" بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله، بسم الله أذن وكبر بسم الله بسم الله نصرة لبلدنا.. بسم الله بسم الله، بايدين ولادنا.. بسم الله بسم الله وأدان ع المدنة.. بسم الله بسم الله، بتحيي جهادنا.. بسم الله بسم الله الله أكبر أذن وكبر، وقول يارب النصرة تكبر بكفاحنا يا مصر.. بسم الله بسم الله، تأريخ النصر.. بسم الله بسم الله وجنود الشعب، بسم الله بسم الله، بتخطى الصعب.. بسم الله بسم الله الله أكبر أذن وكبر، وقول يارب النصرة تكبر.