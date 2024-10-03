إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم "الفستان الأبيض" وعرضه بمهرجان الجونة ٣٠ أكتوبر

القاهرة - محمد ابراهيم -



أعلنت شركتي فيلم كلينك وذا بلانت ستوديوز عن الإعلان التشويقي لفيلم الفستان الأبيض المقرر عرضه العالمي الأول بمهرجان الجونة السينمائي الدولي يوم ٣٠ أكتوبر ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة للمهرجان.



وتدور أحداث الفيلم عن فقدان “ وردة” لفستان زفافها قبل يوم واحد من الفرح مما أدى إلى رحلة في أنحاء القاهرة للبحث عن فستان بديل، تجبرها هذه الرحلة على اكتشاف وفهم أوسع لعلاقتها بالمدينة وبنفسها.

‎وعن مشاركتها في فيلم "الفستان الأبيض" قالت الفنانة ياسمين رئيس: "قصة الفيلم والورق الجيد هو ما شجعني على المشاركة في الفيلم، شخصية "وردة" بنت مصرية بسيطة تحلم بحقها الطبيعي بارتداء الفستان الأبيض في ليلة العمر ومن بساطة الفكرة والشخصية قررت العمل بالفيلم والمشاركة في إنتاجه"

وأضافت: أن تجربتي مع المخرجة والكاتبة جيلان عوف تجربة ثرية وممتعة وذلك لأنها مخرجة موهوبة وتهتم بالتفاصيل وسيلاحظ الجمهور ما اقصده عندما يشاهد الفيلم واكتمال العناصر الفنية للفيلم.

وأشارت ياسمين رئيس إلى أن اختيار الفيلم للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة يؤكد أنه فيلم يستحق المشاهدة، وفريق الفيلم لديه حماس كبير لتمثيل الأفلام المصرية في المهرجان ونتطلع للمنافسة والفوز.

من الجدير بالذكر أن فيلم “ الفستان الأبيض” هو أول إنتاج مشترك بين شركتي فيلم كلينك للمنتج محمد حفظي وذا بلانيت ستوديو للمنتج المشارك طارق نصر، ومن تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأسماء جلال وأحمد خالد صالح وسلوي محمد علي ولبنى ونس وأروى جوده وإنجي أبو السعود وميمي جمال، ومدير التصوير عمر أبو دومة وتصميم أزياء لريم العدل وموسيقى تصويرية خالد حماد