بعد تصدرها التريند.. كل ماتريد معرفته عن منى جبر

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الفنانة منى جبر، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعد إعلان خبر اعتزالها الفن، مؤكده إنها لن تعود للتمثيل حتى إذا عرض عليها عمل يرشحها للأوسكار، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية ما لا تعرفه عن منى جبر.

منى جبر

معلومات عن منى جبر

ولدت منى جبر في القاهرة عام 1938، حصلت على ماجستير في الآداب، وبدأت عملها كمذيعة ومقدمة برامج في التلفزيون حيث دخلت التلفزيون عام 1960، ولمعت كمذيعة وقد التفتت إليها السينما مثلما حدث مع زميلتها المذيعة نجوى إبراهيم، ومن أشهر برامجها «اثنين على الهوا»، كما تولت إدارة قنوات أطفال عربية.

مشوار منى جبر الفني



قدمت منى خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال الفنية التي تجمع ما بين السينما والدراما والمسرح، ومن أبرز أعمال في السينما فيلم "الحفيد" وفيلم "الأبطال"، ومن أشهر أعمالها في الدراما: مسلسل "الباقي من الزمن ساعة" ومسلسل "الحب وأشياء أخرى".

منى جبر

أعمال منى جبر في السينما

وقدمت الكثير من الأعمال السينمائية، ومن أبرز تلك الأعمال: فيلم الحفيد، السكرية، الأبطال، وراء الشمس، خطيئة ملاك، خدعتني إمرأة، النداهة، أنياب، صانع النجوم، رحلة الأيام، عندما يأتي المساء، الرحمة يا ناس، الحب تحت المطر، الملاعين، ابن مين في المجتمع.

أعمال منى جبر في الدراما

ومن أعمالها في الدراما: مسلسل هروب، النمس، الجريمة، عالم غريب، صيام صيام، بلا خطيئة، نور الإسلام، الحرملك، زوجات صغيرات، أولاد آدم، الحب وأشياء آخرى، الجلياط، أبدا لن أنساه.

أعمال منى جبر في المسرح

وقدمت أعمال مسرحية منها:مسرحية الدنيا مزيكا، الثعلب.