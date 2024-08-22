مطار غزيرة ستغرق المدن.. الارصـاد تحذر السعوديين بشدة من عاصفة جوية مرعبة ومخيفة ستـدوم لثلاثة أيام بلياليها.. استعدوا للكارثة

انت الأن تتابع خبر أمطار غزيرة ستغرق المدن.. الارصـاد تحذر السعوديين بشدة من عاصفة جوية مرعبة ومخيفة ستـدوم لثلاثة أيام بلياليها.. استعدوا للكارثة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت الارصاد السعودية من تأثر أجزاء واسعة من المملكة اليوم الخميس، بمنخفض جوي موسمي مصحوب بامطار غزيرة ينتج عنها تشكل السيول.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مكة المكرمة.

وأضاف المركز أن من ضمن المناطق المتأثرة الجنوبية للمدينة المنورة، الرياض والمنطقة الشرقية التي من المتوقع أن تشهد تكون سحب رعدية يرافقها أمطار متفرقة قد تكون شديدة أحياناً.

علاوة على ذلك، لم يستبعد المركز ظهور الضباب الكثيف خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على مرتفعات جبال السروات، مما يشكّل تحدياً للرؤية الأفقية وقد يعيق حركة المرور.

ونصح المركز المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، خصوصاً عند قيادة السيارات على الطرق الجبلية الوعرة، وشدد على ضرورة متابعة التحديثات الجوية الأخيرة التي يصدرها لتجنب أي مخاطر محتملة.

في سياق متصل، أصدر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية (911)، تحذيرا شديدا من أمطار الغزيرة التي من المتوقع أن تضرب أجزاء من العاصمة المقدسة منطقة مكة المكرمة.

جاء ذلك بناء على إنذار أحمر صدر من المركز الوطني للأرصاد عن أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل (الطائف، العرضيات، أضم، بني يزيد، وميسان)، وستستمر حتى الساعة 11 مساءً.