بشرى سارة تعرف على موعد رواتب الموظفين بالسعودية واجازة 4 ايام مدفوعة ! تفاصيل كاملة

انت الأن تتابع خبربشرى سارة تعرف على موعد رواتب الموظفين بالسعودية واجازة 4 ايام مدفوعة ! تفاصيل كاملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الوقت الحالي تترقب الأوساط العاملة في القطاع العام غير الربحي في المملكة العربية السعودية موعد صرف رواتبهم لشهر أغسطس 2024، حيث تصرف الرواتب شهريا بشكل ثابت في يوم 27 من كل شهر ميلادي. إلا أن هذا التوقيت قد يتأثر بالعطلات الرسمية. في هذا السياق، أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل صرف الرواتب لهذا الشهر وأيضاً عن أول إجازة قادمة للموظفين.

موعد صرف رواتب أغسطس 2024

أكدت وزارة المالية أن موعد صرف رواتب الموظفين للقطاع العام في أغسطس 2024 سيبقى دون تغيير. حيث سيتم صرف الرواتب يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024، وذلك طبقا للجدول الزمني المعتاد. للاستعلام عن الراتب، يمكن للموظفين اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة اعتماد: عبر الموقع الرسمي للمنصة.

اختيار قسم اعتماد أفراد: للبدء في عملية الاستعلام.

تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد : بإدخال بيانات تسجيل الدخول.

الضغط على خيار الاستعلام عن الراتب .

إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور: لضمان تأمين المعلومات.

الضغط على أيقونة "متابعة": لمتابعة عملية الاستعلام.

الانتقال إلى قسم "المدفوعات الحكومية".

النقر على "استعلام": لمراجعة تفاصيل الراتب.

إجازة اليوم الوطني 2024

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إجازة اليوم الوطني السعودي لهذا العام، والتي ستكون إجازة مدفوعة الأجر تمتد لأربعة أيام متتالية. تفاصيل الإجازة كالتالي:

تبدأ الإجازة: بنهاية دوام يوم الخميس، 19 سبتمبر 2024.

تشمل الإجازة الأسبوعية: يومي الجمعة والسبت، اللذين يليان يوم الخميس.

يوم الأحد، 22 سبتمبر: سيكون أيضاً إجازة مدفوعة الأجر كونه يقع بين عطلتين.

يوم الاثنين، 23 سبتمبر: هو إجازة اليوم الوطني السعودي.

العودة للعمل: يوم الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024.

لموظفي القطاع الخاص ستكون الإجازة المدفوعة الأجر في يوم الاثنين فقط 23 سبتمبر 2024، ولن تشمل الأيام الأخرى.

زيادة الرواتب بمناسبة اليوم الوطني